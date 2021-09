Zeugin im Amok-Prozess: "Er stieg aus und rauchte"

per Mail teilen

Dritter Verhandlungstag im Prozess um die Amokfahrt in Trier. Dabei sagen vor dem Landgericht Trier am Dienstag erstmals zivile Zeugen aus.

Insgesamt sieben zivile Zeugen werden befragt. Dabei soll es vor allem um die letzte Phase der Amokfahrt durch die Trierer Fußgängerzone am 1. Dezember 2020 gehen, also was sich unmittelbar vor der Festnahme des mutmaßlichen Täters in der Christophstraße ereignet hat.

Da waren Haare am Auto

Die erste Zeugin war am Tag der Amokfahrt nach der Arbeit mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs. Dabei hatte sie auch den Geländewagen des Angeklagten, der mit hoher Geschwindigkeit fuhr, gesehen. "Ich hab noch gedacht, krass, der ist bei rot über die Ampel geknallt." Als der Wagen zum Stehen kam, soll es einen Moment gedauert haben, dann ging die Fahrertür auf und ein Mann stieg aus.

"Es wirkte auf mich wie, Arbeit getan, jetzt rauche ich erstmal eine."

Er habe sich eine Zigarette angezündet und am Heck des Autos gestanden, Richtung Porta geschaut und geraucht, schilderte die Zeugin. "Es wirkte auf mich wie, Arbeit getan, jetzt rauche ich erstmal eine." Neben ihr stand ein junges Pärchen, der Mann habe noch zu ihr gesagt: "Da waren Haare und eine Handtasche am Auto."

Als Täter identifiziert

Ein weiterer Zeuge berichtete davon, dass der Mann, der aus dem Auto gestiegen sei, sehr gelassen am Heck des Autos geraucht habe, und als ein schwarzer Kombi der Zivilstreife vorbeigefahren sei, hätte der Mann dem Wagen genauso gelassen, lediglich mit einem Stirnrunzeln, hinterher geschaut. "Der stand da, als habe er mehr oder weniger auf seine Verhaftung gewartet." Einen anderen Zeugen soll der Angeklagte aufgefordert haben, "ruhig mal ein Video zu machen." Dieser Zeuge sagte aus, er habe Blut, Haare und eine Handtasche an dem Auto des Angeklagten gesehen. Alle Zeugen, die am dritten Verhandlungstag ausgesagt haben, haben den Angeklagten als den mutmaßlichen Amokfahrer identifiziert.

Polizeibeamter: Angeklagter hat gegrinst

Zur Festnahme des mutmaßlichen Amokfahrers hatten sich bereits am zweiten Verhandlungstag Anfang September Polizisten geäußert. Einer der Polizisten, die am Tag der Amokfahrt bei der Festnahme vor Ort waren, sagte vor Gericht, er habe den Eindruck gehabt, dass ihn der Angeklagte damals stoisch und leicht grinsend anschaute.

Ein zweiter Polizist erklärte, das gelassene Verhalten des Angeklagten habe ihn damals stutzig gemacht.

Mann leistete bei Festnahme keinen Widerstand

Beamte sagten am zweiten Verhandlungstag außerdem aus, der Angeklagte habe auf die wiederholte Anweisung der Polizisten, die Hände hoch zu heben und sich auf den Boden zu legen, nicht reagiert.

Mit einer bestimmten Polizeitechnik - dem sogenannten Armstreckhebel - habe man ihn zu Boden gebracht. Gewehrt habe er sich nicht. Bei dieser ganzen Prozedur habe er allerdings gesagt, dass man ihm weh getan habe.

Fakten zur Amokfahrt in Trier am 1. Dezember 2020 Um 13:45 Uhr fuhr der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft aus Richtung Basilika kommend rechts in die Fußgängerzone hinein. Dort beschleunigte er sein Fahrzeug stark und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch die gesamte Fußgängerzone. Dabei habe er wahllos und gezielt auf Passanten zugesteuert. Der Fahrer war nur wenige Minuten nach der Tat in der Nähe der Porta Nigra festgenommen worden. Dabei wurden fünf Menschen getötet und zahlreiche Menschen teils schwer verletzt.

26 Verhandlungstage bislang angesetzt

Oberstaatsanwalt Eric Samel geht davon aus, dass der Prozess mindestens die ursprünglich angesetzten 26 Tage dauern wird. Das liege vor allem an den zahlreichen Zeugen und dem vielen Beweismaterial. Es wird auch am Jahrestag der Amokfahrt, dem 1. Dezember 2021, verhandelt. Dem Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft fünffachen Mord und versuchten Mord in 18 weiteren Fällen vor.

Mit dem Geländewagen durch die Innenstadt gerast

Der Angeklagte - ein 51jähriger Mann aus dem Trierer Stadtteil Zewen - soll am 1. Dezember vergangenen Jahres mit einem Geländewagen durch die Trierer Fußgängerzone gerast sein. Dabei soll er das Auto gezielt als Waffe eingesetzt haben, um so viele Menschen wie möglich zu töten oder zu verletzen, so die Staatsanwaltschaft.

Ein neun Wochen altes Mädchen, sein 45-jähriger Vater, eine 25-jährige Studentin, eine 52-jährige Lehrerin und eine 73-jährige Rentnerin kamen ums Leben.