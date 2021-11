Freundin im Amok-Prozess sagt aus: "Jetzt knallt es"

per Mail teilen

Mit Spannung war ihre Aussage erwartet worden: Am Dienstag sagte eine enge Freundin des mutmaßlichen Amokfahrers vor Gericht aus.

Die Frau ist eine 63-jährige Rentnerin und kannte den Angeklagten nach eigener Aussage seit fünf Jahren. Sie habe ihn durch eine Nachbarin kennengelernt. Sie habe sich für ihn verantwortlich gefühlt.

"Er hat sich nicht um sein Leben gekümmert. Ich hatte Muttergefühle. Musste ihn mehrfach in den Hintern treten. Er hat meine Hilfe angenommen, war bemüht, sich einen Job zu suchen."

Er sei selbständiger geworden und habe sich eine eigene Wohnung gesucht, so die Zeugin. Sie habe ihn immer als "lieben Jungen, höflich und zuvorkommend" erlebt. Er sei nie ausfallend gewesen, sagte sie vor Gericht.

Angeklagter soll Probleme gehabt haben

Sein Leben sei seit März 2020 bergab gegangen. Er habe nicht mehr arbeiten wollen und habe seine Wohnung verlassen, so die Zeugin. Er habe gesagt, dass er sich von seinem Chef ausspioniert fühle. Er habe aber nicht in seinem Auto gelebt, sondern bei ihr.

Die Zeugin erklärte, sie habe ihn gebeten, sich psychiatrische Hilfe zu suchen. Aber das habe er nicht gewollt und es mit einem "ihr seid alle bekloppt" abgetan.

Freundin will Polizei vor Amokfahrt gewarnt haben

Vor Gericht sagte die Zeugin aus, sie habe bei der Polizei angerufen und erklärt: "Hier ist jemand, der Amok laufen will." Doch die Polizei habe sie abgewiesen und sie gebeten, sich erneut zu melden, wenn es konkreter werde.

Am Sonntag vor der Tat habe der Angeklagte dann konkretere Aussagen gemacht.

"Ich hätte reagieren müssen, die Polizei anrufen müssen. Ich habe versagt."

Am 1. Dezember seien sie noch morgens gemeinsam in der Stadt gewesen, so die Freundin des Angeklagten. Sie habe im Auto auf ihn gewartet. Er sei wiedergekommen und habe erklärt, er sei beim Notar gewesen. Er habe hinzugefügt: "Jetzt knallt es."

„Er hat sich am Sonntag richtig bei mir verabschiedet. Er werde erschossen oder er geht in den Knast. Mein Wunsch ist es, dass die Polizei mich erschießt. Er möchte nicht ins Grab der Eltern. Das Auto soll verkauft werden.“

Freundin war einen Monat lang in der Psychiatrie

Am Mittag des 1. Dezember sei sie dann einkaufen gefahren, erzählte sie. Als sie zurückgekommen sei, hätten auf dem Tisch die Wohnungsschlüssel und 16 Euro gelegen. Sie habe gedacht: "Jetzt fährt er gegen einen Baum." Mehrfach habe sie versucht, ihn auf dem Handy zu erreichen - ohne Erfolg.

Einen Tag nach der Tat ist die Freundin des Angeklagten nach eigenen Angaben einen Monat lang in einer Psychiatrie gewesen.

Amokfahrt Trier am 1. Dezember 2020 Um 13:45 Uhr fuhr der Täter laut Staatsanwaltschaft aus Richtung Basilika kommend rechts in die Fußgängerzone hinein. Dort beschleunigte er sein Fahrzeug stark und fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch die gesamte Fußgängerzone. Dabei habe er wahllos und gezielt auf Passanten zugesteuert. Dabei wurden fünf Menschen getötet und zahlreiche Menschen teils schwer verletzt. Der Fahrer war nur wenige Minuten nach der Tat in der Nähe der Porta Nigra festgenommen worden. Der Prozess um die Amokfahrt hat bereits begonnen. Bisher wurden zahlreiche Ermittler zu dem Vorfall befragt.

Insgesamt 26 Verhandlungstage angesetzt

Oberstaatsanwalt Eric Samel geht davon aus, dass der Prozess mindestens die ursprünglich angesetzten Verhandlungstage dauern wird. Das liege vor allem an den zahlreichen Zeugen und dem vielen Beweismaterial. Dem Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft fünffachen Mord und versuchten Mord in 18 weiteren Fällen vor.

Der Angeklagte - ein 52jähriger Mann aus dem Trierer Stadtteil Zewen - soll am 1. Dezember vergangenen Jahres mit einem Geländewagen durch die Trierer Fußgängerzone gerast sein. Dabei soll er das Auto gezielt als Waffe eingesetzt haben, um so viele Menschen wie möglich zu töten oder zu verletzen, so die Staatsanwaltschaft.

Sechs Menschen ums Leben gekommen

Ein neun Wochen altes Mädchen, sein 45-jähriger Vater, eine 25-jährige Studentin, eine 52-jährige Lehrerin und eine 73-jährige Rentnerin kamen bei der Amokfahrt ums Leben.

Nachdem im Oktober dieses Jahres, rund elf Monate nach der Amokfahrt, einer der Nebenkläger, ein 77-Jähriger Mann, verstorben war, hat das Gericht dessen Tochter als Nebenklägerin zugelassen. Der Mann hatte bei der Amokfahrt seine Frau verloren und selbst zunächst schwer verletzt überlebt.

Obduktion soll Todesursache eines Opfers klären

Eine Obduktion der Leiche des 77-Jährigen hat laut Staatsanwaltschaft vorläufig ergeben, dass der Tod auf eine innere Ursache zurückzuführen ist. Genaueres könne erst mitgeteilt werden, wenn das endgültige Obduktionsgutachten vorliege.

Zur Klärung der Frage, ob ein Ursachenzusammenhang mit den bei der Amokfahrt erlittenen schweren Verletzungen besteht, ist ein ergänzendes rechtsmedizinisches Gutachten erforderlich, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Über die Einholung eines solchen Gutachtens entscheide das Gericht im laufenden Prozess.