Bedrohung wegen Hinweis auf Maskenpflicht

Vor dem Amtsgericht Trier muss sich ab heute ein Mann wegen Bedrohung einer Kassiererin im Supermarkt verantworten. Wie das Gericht mitteilte, ging es um die Maskenpflicht. Zu dem Vorfall in einem Schweicher Supermarkt kam es laut Anklage im September 2021. Die Kassiererin an der Kasse wies den 56jährigen Angeklagten auf die damals noch geltende Maskenpflicht hin. Daraufhin soll der Mann wörtlich gesagt haben: „Ich kann Sie auch gleich erschießen, dann stehen Sie morgen in der Zeitung“. Wenige Tage zuvor war in einer Tankstelle in Idar-Oberstein ein junger Mann von einem Kunden erschossen worden, den er zuvor auf die geltende Maskenpflicht aufmerksam gemacht hatte. Die Kassiererin in Schweich nahm deshalb die verbale Bedrohung des Angeklagten sehr ernst, so das Amtsgericht Trier.