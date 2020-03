per Mail teilen

Ein Mann muss sich seit heute wegen besonders schwerer Brandstiftung vor dem Trierer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Oktober vergangenen Jahres in einer Weinbergshütte bei Waldrach ein Feuer verursacht zu haben. Dabei soll er ein benzinbetriebenes Stromaggregat in Brand gesetzt haben. Zwei weitere Männer hatten laut Anklage dadurch leichte Verbrennungen und weitere Verletzungen erlitten. Die Hütte brannte vollständig aus. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft.