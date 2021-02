In ganz Rheinland-Pfalz demonstrieren diese Woche Hoteliers und Gastronomen gegen die Corona-Maßnahmen - auch in Trier. Sie fordern von der Politik einen konkreten Stufenplan mit Öffnungsperspektive.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) Rheinland-Pfalz ruft die Beschäftigten der Branche diese Woche zu Protestaktionen auf. Damit will der Verband auf die Situation der Betriebe aufmerksam machen, die aufgrund des aktuellen Corona-Lockdowns geschlossen sind.

Die Hoteliers und Gastronomen übergeben der Politik symbolisch einen übergroßen Schlüssel, mit dem sie die Eröffnung ihrer Betriebe erreichen wollen. SWR Lena Bathge

Protestwoche startet in Trier

Los geht es am Montag mit einer Protestaktion in der Trierer Innenstadt. Weitere Proteste sind in den kommenden Tagen in Koblenz und Mainz geplant. Erwartet werden bei den Aktionen Beschäftigte von Hotels, Restaurants und Bars aus ganz Rheinland-Pfalz. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband will mit den Protesten den Druck auf die Politik erhöhen, damit die Betriebe wieder öffnen dürfen. Denn die wirtschaftliche Situation sei desaströs.

Vielen Betrieben droht die Pleite

Drei Viertel der Betriebe in Rheinland-Pfalz befänden sich in akuter Existenznot, sagte Gereon Haumann, Präsident des DEHOGA Rheinland-Pfalz, dem SWR. Er fordert die Wiederöffnung der Betriebe bis spätestens Ende März, damit Hotels und Gaststätten die Umsätze rund um Ostern mitnehmen können.