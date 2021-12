Region Trier: 500 Menschen protestieren gegen Corona-Maßnahmen

per Mail teilen

Am Montagabend haben nach Angaben der Polizei in der Region Trier 500 Gegner der Corona-Maßnahmen protestiert. Die Versammlungen seien jedoch nicht angemeldet gewesen.

Unter anderem in Trier, Idar-Oberstein und Morbach sind laut der Polizei rund 500 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Allein 150 in Idar-Oberstein. Zuvor seien entsprechende Ansammlungen in den sozialen Netzwerken angekündigt worden, die jedoch nicht bei den Ordnungsbehörden angemeldet gewesen seien.

Teilweise aggressive Stimmung

In Morbach, Trier und Idar-Oberstein kam es zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstrierenden. Nach Angaben der Polizei musste diese die Teilnehmenden mehrfach darauf hinweisen, sich an die geltenden Corona-Maßnahmen zu halten.

"Die Kommunen und die Polizei gewährleisten den demokratischen Diskurs, aber nur auf der Grundlage geltender Gesetze und der aktuell gültigen Rechtsverordnungen. Daran haben sich auch die Kritiker der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu halten."

In Morbach und Idar-Oberstein hätten einige auf die Anweisungen sehr aggressiv reagiert. Zwei Personen seien in Gewahrsam genommen worden. Gegen weitere sei Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie tätlichem Angriff erstattet worden. Zudem müssten sich einige dafür verantworten, sich nicht an die geltenden Corona-Maßnahmen gehalten zu haben.

An anderen Orten, wie beispielsweise Bitburg, Zell oder Wittlich sei es aber ruhig geblieben.