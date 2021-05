per Mail teilen

Deutsche Umweltgruppen auch aus der Region Trier unterstützen einen offenen Brief gegen ein Atommüll-Endlager im französischen Bure. In dem Brief fordern deutsche wie französische Atomkraftgegner, auch die Großregion Saar-Lor-Lux über das Endlager zu informieren, anzuhören und öffentlich zu beteiligen.

Das Endlager für hochradioaktiven Atommüll soll in Bure in Lothringen entstehen. Ein Sprecher des Anti-Atomnetzes Trier spricht von Risiken wie Grundwasserverseuchung, Transportunfällen und freigesetzter Strahlung. Außerdem diene solch ein Lager auch dazu, Atomkraftwerke wie Cattenom weiter laufen zu lassen.