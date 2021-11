Aktionstag zu Augenkrankheit Makula Degeneration

Die Trierer Sehhilfevereinigung Pro Retina beteiligt sich am Samstag an bundesweiten Aktionstag zur Augenkrankheit der Makula-Degeneration. Unter dem Motto „Gut sehen ist (k)eine Frage des Alters“ hat Pro Retina Trier im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und online eine Veranstaltung organisiert.

Auch in der Region Trier leiden viele Menschen an Makula Degeneration, kurz AMD, fast jeder zehnte Mensch im Alter über 55 ist davon betroffen, so Pro Retina. Dabei lasse zunächst die Sehkraft nach, das Sehfeld sei eingeschränkt. Die Veranstaltung am Samstag will Betroffene und ihre Familien unterstützen und sie über Therapiemöglichkeiten informieren. Es gibt eine Ausstellung über Hilfsmittel. Für Interessierte aus der Eifel hat Pro Retina ein Busshuttle von Daun, Gerolstein, Prüm und Bitburg nach Trier und zurück eingerichtet.