An der Universität Lüttich sind heute die Ergebnisse eines Projekts vorgestellt worden, dass zum Ziel hat, Patienten mehr in Entscheidungen im medizinischen Bereich einzubinden. Nach Angaben einer Sprecherin des Projekts, wurden dazu unter anderem Patienten und Krankenhauspersonal aus der Region Trier zur Situation im aktuellen Gesundheitssystem befragt. Ein Teil der Befragten gab dabei an, dass Ärzte derzeit zu wenig Zeit für ausführliche Beratungen hätte – beispielsweise, wenn es um die Art der Behandlung gehe. Aus den Ergebnissen des Projekts wurden Empfehlungen formuliert, mit denen die medizinische Versorgung in der Großregion verbessert werden sollen. Diese richten sich an Patienten, medizinisches Fachpersonal und Politiker. Ziel sei es unter anderem Patienten zukünftig auch bei Entscheidungen in Krankenhäusern besser einzubinden – zum Beispiel in Form Patientenbeiräten. An dem Projekt waren neben der Universität Trier auch Universitäten aus Belgien, Frankreich und Luxemburg beteiligt.