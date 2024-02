Alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch ihren Partner. Das geht aus den Zahlen des unabhängigen Vereins "UN Women Deutschland" hervor.

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November machen die UNO sowie viele weitere Organisationen auf dieses große Problem aufmerksam - auch in Rheinland-Pfalz. In Deutschland gab es im vergangenen Jahr acht Prozentpunkte mehr Anzeigen wegen häuslicher Gewalt - die Dunkelziffer ist laut Expertinnen und Experten aber noch wesentlich höher. Das Bundeskriminalamt spricht von jährlich 140.000 Fällen von häuslicher Gewalt in Deutschland.

Wenn man sich die Zahlen in Rheinland-Pfalz anschaut, so ist es im Jahr 2022 laut Landeskriminalamt zu 13.573 Fällen von häuslicher Gewalt gekommen. 70 Prozent der Opfer waren Frauen.

Dabei beinhaltet häusliche Gewalt "Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt und umfasst familiäre sowie partnerschaftliche Gewalt". Dazu zählen unter anderem Mord und Totschlag, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung, Stalking und Nötigung.