Die Volkshochschule Trier bietet ab September trotz der Corona-Pandemie nahezu alle Kurse an. Von den insgesamt 600 Kursen sollen lediglich 40 online stattfinden. Mit einem Hygienekonzept sei es demnach möglich, die meisten Kurse als Präsenzveranstaltung durchzuführen, so die VHS. Die Kurse werden zeitlich entzerrt und die Teilnehmeranzahl wird verringert. Eine vorab Anmeldung für Vorträge oder andere Angebote ist notwendig. Die Preise für die Kurse bleiben laut VHS trotz der finanziellen Einbußen in den vergangenen Monaten unverändert.