Warum Schulkinder aus der Vulkaneifel jeden Tag zu spät kommen

Am 12. Dezember hat der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) drei neue Busnetze in der Eifel eingeführt und die Routen der Schulbusse geändert. Seitdem gibt es Stress für Schüler aus Steiningen in der Vulkaneifel.

Am ersten Tag nach der Umstellung sei der Bus überhaupt nicht gekommen, sagt Mutter Katja Hauprichs-Gross. Danach habe der Bus meistens 20 Minuten Verspätung gehabt oder sei sogar einfach an den Kindern aus Steiningen vorbeigefahren. Kinder müssen einmal umsteigen Die Schulkinder aus dem 200-Einwohner-Ort Steiningen müssen erst den Schulbus Richtung Gillenfeld (Linie 568) nehmen. Die Kinder steigen dann im zwei Kilometer entferten Steineberg aus, um in den Bus (Linie 569) umzusteigen, der zu ihrer Schule nach Mehren fährt. In Steineberg treffen Busse aus verschiedenen Richtungen zusammen. Die Eltern haben Angst, dass ihr Kind aus Versehen mal in den falschen Bus einsteigt. Die Situation dort hält nicht nur Mutter Katja Hauprichs-Gross aus Steiningen für Grundschulkinder im Alter von sechs bis zehn Jahren für unzumutbar, sondern auch die Rektorin der Grundschule Mehren, Beatrix Fochs. Schulleiterin: Situation für Grundschüler nicht zumutbar Von dem "Chaos" mit den Schulbussen seien nicht nur die Kinder aus Steiningen betroffen. Die Rektorin der Grundschule in Mehren sagt, die Kinder aus Steineberg und Demerath würden ebenfalls erst um acht Uhr vor der Schule ankommen. Das reiche nicht, um pünktlich mit dem Unterricht zu beginnen. "Nicht nur an der Grundschule Mehren kommen Kinder zu spät", berichtet Mutter Katja Hauprichs-Gross. Ähnlich gehe es auch Schülerinnen und Schülern, die zur Grundschule nach Gillenfeld fahren würden. Warten auf den Bus an der Bushaltestelle in Steiningen. SWR Lara Bousch Verkehrsverbund und Kreisverwaltung zufrieden mit Busnetzumstellung Der Verkehrsverbund Region Trier, kurz VRT, antwortet auf SWR-Anfrage, dass der Umstieg nötig sei wegen einer Baustelle in Steiningen. Zu Verspätungen und Ausfällen von Fahrten antwortet der VRT, dass am 12. Dezember drei neue Busnetze gestartet sind und dass es normal sei, dass anfangs nicht alles reibungslos funktioniere. Allgemein habe es aber kaum Beschwerden gegeben, so der VRT. Auch die Kreisverwaltung Daun antwortet, sie sei zufrieden mit der Umstellung des Busnetze. Insgesamt befördere man rund 4.000 Schüler im Kreis Daun. Das würde eigentlich ganz gut klappen. Dass manche Kinder zu spät in die Schule kämen, könne die Kreisverwaltung sich mit einer Meldung ihres Fahrdienstleisters erklären: Es gäbe morgens viel Verkehr bei der Einfahrt in Mehren wegen einer Baustelle auf der Autobahn. Bisherige Busfahrer sind weg Für Mutter Katja Hauprichs-Gross liegt das Problem vor allem darin, dass die meisten Busfahrer neu sind. "Es fahren leider nicht mehr die Busunternehmen und auch nicht mehr die Fahrer, die die Kinder vorher gewohnt waren und die Fahrer, die die Kinder gut kannten und wirklich immer ein Auge auf den Kindern hatten." Eltern: Fahrer müssen Strecke gut kennen und ansprechbar sein Die Mutter sagt, sie habe kein Problem mit ausländischen Fahrern. Doch der Fahrer müsse auch mit den Kindern kommunizieren können, falls es ein Problem gebe und er müsse die Strecke gut kennen. Nach Angaben des VRT wurden die Fahrer auf der Strecke gewechselt, weil das bisherige Angebot umgeplant und neu ausgeschrieben wurde. Der Zuschlag dafür hat ein neues Unternehmen bekommen - die DB Regio Mitte GmbH. Weil durch den neuen Fahrplan zusätzliche Stellen geschaffen worden seien, seien einige Fahrer neu in die Region gezogen, so der VRT. Dass ein Fahrer im Bus geraucht haben soll, wurde vom Verkehrsverbund nicht bestritten. Sie hätten den Fahrer, über den sich Eltern beschwert hatten, belehrt, dass Rauchen auch in den Pausen strengstens verboten sei.