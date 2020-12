Im Corona-Impfzentrum in Trier wird am Donnerstag ein erster Praxistest durchgeführt. Unterdessen sollen die ersten Impfungen gegen das Coronavirus bereits am 27. Dezember beginnen.

Der Probelauf sei nötig, um Schwachstellen beim Ablauf zum Beispiel bei der Anmeldung und in den Impfstraßen zu erkennen und zu optimieren, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung mit. Impfzentren gibt es in der Region Trier auch in Bitburg, Hillesheim, Wittlich und Idar-Oberstein.

Nach Informationen des Bundesgesundheitsministeriums könnte bereits am 27. Dezember mit der Impfung gegen das Coronavirus begonnen werden. Zuerst sollen Menschen über 80 Jahre und Bewohner und Personal von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden.

Starker Anstieg der Neuinfektionen in der Region Trier

Unterdessen sind in der Region Trier am Mittwoch 173 neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Wie die Kreisverwaltungen mitteilten, gab es im Kreis Trier-Saarburg einen neuen Höchststand mit 50 Fällen. Im Vulkaneifelkreis wurden 33 Neuinfektionen gemeldet, die Hälfte davon in einem Alten- und Pflegeheim in Gerolstein.

Im Kreis Bernkastel-Wittlich gab es 28 Neuinfektionen, in der Stadt Trier 26, im Kreis Birkenfeld 19 und im Eifelkreis Bitburg-Prüm 17. Der Eifelkreis hat in der Region Trier den niedrigsten 7-Tage Inzidenzwert mit 108, der Vulkaneifelkreis den höchsten mit 194.