Auch in der Region Trier findet heute der bundesweite Probealarm des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe statt. In der Region werden aber keine Sirenen zu hören sein.

Stattdessen werde die Feuerwehr Warn-Apps verwenden, teilte ein Sprecher der Aufsichtsbehörde ADD mit. Zwar finde der Probealarm bundesweit statt. Von einem einheitlichen Vorgehen könne aber nicht die Rede sein, kritisierte der Sprecher der Dienstaufsichtsbehörde ADD in Trier.

Kein einheitliches Warnsystem

Allein in Rheinland-Pfalz gäbe es eine Vielzahl an Warnsystemen - von Hightech-Straßenlaternen hin bis zu einigen wenigen Sirenen, die statt dem herkömmlichen Feuerwehralarm auch Warntöne aussenden können. Diese Systeme gibt es aber in der Region Trier nicht. Daher werden die Menschen in der Stadt Trier und den umliegenden Landkreisen über die Medien oder Warnapps benachrichtigt.