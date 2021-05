per Mail teilen

Die Selbsthilfeinitiative Pro Retina macht mit einer bundesweiten Aktion auf Probleme sehbehinderter Menschen aufmerksam. Auch in Trier.

Für sehbehinderte Menschen ist ein ganz normaler Stadtbummel mit vielen Hindernissen und Tücken verbunden. Ein Beispiel dafür sind Poller. Eigentlich dienen sie der Sicherheit – sie sollen Autofahrer daran hindern, in die Fußgängerzone oder auf Gehwege zu fahren. Meist sind die Poller aber grau und für Sehbehinderte nicht zu erkennen. Der Verein Pro Retina Trier will mit einer Aktion zum Tag der Sehbehinderten diese Situation verbessern. Poller in rot-weiß oder gelb-schwarz können nämlich auch stark Sehbehinderte noch wahrnehmen.

Die langen grauen Poller (oben links) befinden sich vor der Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Die grauen Pfosten (oben rechts) stehen in der Kurve, in der die Weberbach in die Mustorstraße übergeht. Auch die Poller nahe der Karl-Marx-Stature sind für sehbehinderte Menschen nur schwer zu erkennen. Die hellgrauen Poller nahe der Liebfrauenkriche (unten rechts) sind besser zu erkennen, weil sie nach unten hin breiter sind. Eine andere Farbe würde sie jedoch deutlicher machen. SWR Nicole Mertes Bild in Detailansicht öffnen Rot-weiße oder gelb-schwarze Poller hingegen können von sehbehinderten Menschen sehr gut gesehen werden. Der Verein Pro Retina würde sich wünschen, dass die Poller in der Trierer Innenstadt mit den entsprechenden Farben gekennzeichnet werden. Während sich das rechte Beispiel vor der Kreisverwaltung Trier-Saarburg befindet, steht der rot-weiße Poller in der Engelstraße in Trier-Nord. SWR Nicole Mertes Bild in Detailansicht öffnen Mit gelb-schwarzen Mützen macht der Verein Pro Retina auf die fehlende Barrierefreiheit in der Trierer Innenstadt aufmerksam. SWR Nicole Mertes Bild in Detailansicht öffnen

Stolperfallen werden auch in Trier sichtbar gemacht

Die Regionalgruppe Pro Retina Trier hat Triers Baudezernenten Andreas Ludwig zu einem Stadtrundgang eingeladen. Sehbehinderte zeigen ihm auf dem kurzen Weg von der Kreisverwaltung in der Nähe der Konstantinbasilika bis zum Dom, wie dunkelgraue Poller für Sehbehinderte zu gefährlichen Stolperfallen und schmerzhaften Hindernissen werden. Roswitha Kars und Jörg Zeimet sind selbst sehbehindert und schildern ihre Erfahrungen mit Pollern in Trier.

"Die sind sehr schlecht zu erkennen, da bin ich auch schon sehr oft dagegen gelaufen."

Der Verein Pro Retina geht mit Triers Baudezernenten Andreas Ludwig durch die Stadt und macht ihn auf die Stellen aufmerksam, an denen es für beeinträchtigte Menschen besonders schwer ist. SWR Nicole Mertes

So sieht man mit drei Prozent Sehvermögen

Marion Palm Stalp von der Trierer Regionalgruppe der Selbsthilfevereinigung Pro Retina verteilt an die normal Sehenden in der Gruppe spezielle Brillen. Damit sieht man wie jemand, der eine typische altersbedingte Makula-Degeneration hat. Das ist die Krankheit, an der in Deutschland fast jeder fünfte über dem 60. Lebensjahr erkrankt ist. Die Krankheit verengt das Blickfeld. Diese Brille simuliert eine Sehschärfe von ungefähr drei Prozent. Mehr als 90 Prozent der Sehbehinderten erkennen nämlich noch etwas – vor allem starke Kontraste.

Die Tour führt aus Richtung Konstantinbasilika bis zum Dom, eigentlich eine ganz kurze Strecke, aber auf diesem kurzen Weg sind fast überall Poller installiert – alle dunkelgrau. Die Mitglieder des Vereins Pro Retina stülpen gelb-schwarze Wollmützen über die Poller und zu zeigen, es wäre so einfach, sie auch für Sehbehinderte besser wahrnehmbar zu machen.

Poller sind nicht das einzige Problem

Die Sehbehinderten machen Triers Baudezernenten Andreas Ludwig auf dem Rundgang auf viele Schwachstellen aufmerksam, die Poller sind das eine, es gibt aber auch viele Ampeln ohne akustisches Signal, Zebrastreifen, die selbst für Sehende kaum noch zu erkennen sind. Ludwig versichert, es wird etwas getan.

Einigen Zebrastreifen in der Stadt Trier fehlt die Farbe, sodass diese nur schwer von sehbehinderten Menschen zu erkennen sind. SWR

Die Aktion von Pro Retina mit den kontraststarken Mützen für graue Poller will Menschen auch einen Denkanstoß geben und ihre Wahrnehmung für Blinde im Alltag stärken. Jörg Zeimet erzählt, dass es ihm im Alltag oft passiert, dass Passanten ihn anrempeln, weil sie ihn als Blinden nicht wahrnehmen.

"Das Traurige ist, dass viele Leute, auch wenn man mit Blindenstock unterwegs ist, plötzlich vor einem stehen, nach dem Motto, der kann doch weggehen. Das wird immer noch nicht so akzeptiert, wie es sein sollte und auch nicht registriert."

Bunte Mützen sollen Aufmerksamkeit schaffen

Am 6. Juni setzt Pro Retina in ganz Deutschland grauen Pollern bunte Mützen auf. Damit auch sehbehinderte Menschen beim Stadtbummel klarkommen, aber auch, damit es für alle selbstverständlich wird, dass Blinde und Sehbehinderte auf den Straßen und Wegen unterwegs sind. Rücksichtslose Passanten können genauso hinderlich sein wie graue Poller.