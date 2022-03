Zahl der Privatinsolvenzen stark gestiegen

Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen ist landesweit und auch in der Region Trier im vergangenen Jahr sehr stark angestiegen. Wie das statistische Landesamt mitteilte, hat sich die Zahl der insolventen Privathaushalte im Vergleich zu 2020 verdoppelt. Bei den kreisfreien Städten hat Trier nach Pirmasens die höchste Zahl an Privatinsolvenzen zu verzeichnen – 244 Menschen mussten Insolvenz anmelden, das sind 22 pro 10 000 Einwohner. In den Landkreisen der Region Trier ist dieser Wert deutlich niedriger, zwischen 8,9 im Kreis Bernkastel-Wittlich und 6,1 im Vulkaneifelkreis. Doch auch in den Landkreisen der Region Trier ist die Zahl der Privatinsolvenzen angestiegen. Ein Grund dafür könne eine Gesetzesänderung sein, wodurch ab 2021 die Entschuldungsphase von sechs auf drei Jahre verkürzt wurde.