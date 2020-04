Der Cyberbunker in Traben-Trarbach

Bei einem großangelegten Polizeieinsatz war Ende September 2019 in Traben-Trarbach in einem ehemaligen Nato-Bunker ein Rechenzentrum entdeckt worden. Es gab mehrere Festnahmen. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelte gegen mehrere Verdächtige, unter anderem aus den Niederlanden. Sie sollen in dem Bunker an der Mosel mehrere hundert Server betrieben haben.

Über diese Server seien mehrere Webseiten gelaufen. Auf diesen sollen Kriminelle weltweit unter anderem mit Waffen, Drogen, ausgespähten Daten und Kinderpornographie gehandelt haben. Der weltweit zweitgrößte Marktplatz im Darknet sei über diese Server betrieben worden, so die Generalstaatsanwaltschaft. Auch der Angriff auf 1,2 Millionen Telekom-Router Ende November 2016 wurde demnach über das Rechenzentrum in Traben-Trarbach gesteuert. Ein Niederländer hatte das ehemalige Bundeswehr-Gelände vor mehreren Jahren von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) gekauft und dort ein Rechenzentrum eingerichtet.