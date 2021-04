Handwerker in der Region Trier befürchten, dass sie trotz guter Auftragslage bald für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden müssen- nur, weil Bauholz knapp und teuer ist.

Das Bauholz ist so knapp, dass Lieferzeiten und Preise extrem steigen. Die Baubranche galt in der Coronakrise bisher als Gewinner. Während Gastronomen, Friseure und Einzelhändler von mehreren langen Lockdowns betroffen waren und sind und sie um ihre Existenz bangen, boomte es am Bau regelrecht. Doch genau das führt jetzt dazu, dass die Lage schwierig ist, denn es fehlt an Material, vor allem beim Bauholz. Die Preise explodieren und es gibt lange Wartezeiten, sagt Matthias Schwalbach von der Handwerkskammer Trier.

Trotz Borkenkäferbefall- zu wenig Bauholz

Eigentlich war ja in Europa durch das Problem mit dem Borkenkäferbefall der Holzmarkt überschwemmt. In den Wäldern musste viel mehr Holz geschlagen werden, als vorgesehen war. Doch das „Käferholz“ hat für den Bau meist nicht mehr die nötige Qualität. Nachhaltige Forstwirtschaft sieht vor, dass nur so viel Holz geschlagen wird, wie nachwachsen kann. Weil schon so viel Schadholz angefallen ist, kann nicht mehr so viel gutes Holz im Wald geerntet werden, es wäre sonst bald kein Wald mehr da.

Weltmarkt auch beim Bauholz

Wie bei anderen Produkten, spielt auch beim Holz der Weltmarkt eine große Rolle. In den USA gebe es durch Konjunkturprogramme eine große Nachfrage nach Bauholz, gleichzeitig sei eine Waldfläche so groß wie die Hälfte von Deutschland von einem Schädling befallen. Das sei ein Grund, sagt Schwalbach. Außerdem funktionierten die Lieferketten wegen Corona schlechter. Die Containerpreise seien in die Höhe geschnellt. Deshalb stiegen die Preise und die Wartezeiten.

Zimmerer in Sorge wegen Bauholz- Preisen

Für Zimmerer wird es deshalb trotz bester Auftragslage immer schwieriger. Jan Tschickardt hat in Trier-Nord einen Betrieb mit 14 Mitarbeitern und gut zu tun. Doch die Preissteigerung beim Bauholz bereitet ihm Sorgen. Er muss die Preissteigerungen an seine Kunden weitergeben- und zwar nach Tagespreis.

Lieferengpässe beim Bauholz lassen Kunden zweifeln

Noch haben die meisten seiner Kunden dafür Verständnis, sagt Jan Tschickardt. Die Lieferengpässe beim Bauholz verschärfen die Lage noch zusätzlich. Mögliche Kunden, die Projekte geplant haben, geraten in Zweifel, ob sie es wirklich machen wollen. Außerdem könne es passieren, dass er Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken muss, weil Material fehle, sagt Tschickardt

Lage kann sich weiter verschärfen

Die Handwerkskammer Trier schätzt, dass sich die Lage in den nächsten sechs Monaten möglicherweise noch verschärfen wird.