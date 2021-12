Eine Frau aus Newel ist Dienstag in Mainz mit dem Landespreis für Zivilcourage geehrt worden. Innenminister Roger Lewentz verlieh die Auszeichnung an insgesamt sechs Menschen aus Rheinland-Pfalz. Stefanie Blunck aus Newel erhielt den rheinland-pfälzischen Preis für Zivilcourage, weil sie eine 17-Jährige Joggerin vor einer Entführung bewahrte. Nach Angaben des Innenministeriums versuchte ein Mann die Joggerin in einen Transporter zu zerren. Stefanie Blunck habe dies verhindert und die junge Frau in Sicherheit gebracht. Außerdem habe sie das Fahrzeug des Täters fotografiert. Der Preis für Zivilcourage aus Rheinland Pfalz wird jedes Jahr an Menschen verliehen, die in Gefahrensituationen eine Straftat verhindert haben oder Opfern von Straftaten zur Seite standen.