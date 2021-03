Die Nelson-Mandela-Realschule plus in Trier und die Berufsbildende Schule Prüm gewinnen den „Eine Welt-Schulpreis 2020“. Nach Mitteilung des Landes sind sie zwei von vier Schulen in Rheinland-Pfalz, die mit dem Preis ausgezeichnet werden. Die Schulen zeigten mit ihren Ideen und ihrem Engagement, dass auch unter Pandemie-Bedingungen ein Handeln für weltweite Gerechtigkeit möglich sei, so die Begründung.