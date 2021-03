Bei einem Autounfall an einer Kreuzung in Trier-Tarforst ist laut Polizei ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Am Freitagvormittag gegen 9:40 Uhr stießen dort ein Porsche und ein Audi TT zusammen. Beide Autofahrer gaben laut Polizei an, bei "grün" über die Ampel gefahren zu sein. Zeugen, die den Unfall an der Ecke Kohlenstraße/Am Trimmelter Hof gesehen haben, sollen sich bei der Polizei melden. Telefon: 0651-97795212