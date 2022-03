Die polnische katholische Gemeinde der Pfarrei Liebfrauen Trier organisiert einen Hilfstransport für Geflüchtete aus der Ukraine. Wie die Gemeinde mitteilte, können Sachspenden in der Pfarrei Liebfrauen in Trier abgegeben werden, aber keine kleiderspenden. Gebraucht würden vor allem Schlafsäcke, Decken, Verbandsmaterial, Lebensmittelkonserven, Waschmittel und Hygieneartikel. Sachspenden können im Pfarrbüro Liebfrauen zu den Öffnungszeiten abgegeben werden, so die polnische Gemeinde. Sie steht in Kontakt mit der Caritas im polnischen Tschenstochau. Dorthin soll der Hilfstransport für die Flüchtlinge aus der Ukraine gehen. In Polen sind bisher schon mehr als eine halbe Million Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen und werden dort versorgt.