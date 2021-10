Nach Amokfahrt in Trier: Erste Poller werden gebaut

Nach der Amokfahrt in Trier soll jetzt ein Sicherheitskonzept für die Innenstadt umgesetzt werden. Die ersten Poller werden ab Montag am Domfreihof gebaut. Bis zum Weihnachtsmarkt sollen sie fertig sein.

Am Freitag wurde schon die Baustelle eingerichtet. Am Montag beginnen jetzt die Tiefbauarbeiten für die ersten Hochsicherheitspoller in der Liebfrauenstraße am Domfreihof.

Wenn nichts dazwischenkommt, so ein Stadtsprecher, rechnet man damit, dass die versenkbaren Poller innerhalb von vier bis sechs Wochen fertiggestellt sein werden. Pünktlich zum Beginn des Weihnachtsmarktes sollten sie also schon zumindest einen Eingang zur Innenstadt schützen.

Am Montag haben die Bauarbeiten für die ersten Poller in der Liebfrauenstraße am Domfreihof begonnen. SWR Frank Scheuer

Riesiges Loch für einen Poller

Zuvor müsse aber noch einiges getan werden: Für einen Poller muss laut Stadt ein Loch so groß wie ein Auto gegraben werden. Der Poller brauche unterirdische Zuleitungen, um elektrisch versenkt werden zu können.

Auch die anderen Versorgungsleitungen unter dem Straßenpflaster müssten eventuell verlegt werden. Zudem solle auch geschaut werden, ob sich unter dem Boden nicht historisch wertvolle Überreste der Römerzeit oder Ähnliches finden.

Die Innenstadt wird in zehn Sicherheitszonen eingeteilt, die unterschiedlich gesichert und zu unterschiedlichen Zeiten fertiggestellt werden sollen. Stadt Trier

Sicherheitskonzept in Trier kann schneller umgesetzt werden

Die Poller sind Teil des neuen Sicherheitskonzepts der Stadt Trier, das der Stadtrat im April mit großer Mehrheit beschlossen hat. Die Stadt wird in zehn Zonen aufgeteilt, die durch versenkbare, demontierbare oder feste Barrieren geschützt werden.

Für die einzelnen Zonen soll nach und nach der Bau beschlossen werden, sodass das ganze Konzept bis 2024 umgesetzt werden kann. Damit ist das Projekt laut Stadtsprecher in der Umsetzung weiter als in anderen rheinland-pfälzischen Städten.

Wie sieht das Sicherheitskonzept für Trier aus? Die Stadt hat die Innenstadt in zehn Sicherheitszonen eingeteilt. Es kommen auch weitere Straßen zur Fußgängerzone hinzu. Mit herunterfahrbaren Pollern, festen oder demontierbaren Barrieren soll der Verkehr zeitlich und räumlich eingeschränkt werden. Die Poller werden zukünftig nur zwischen 6 und 10 Uhr, beispielsweise für den Lieferverkehr, heruntergefahren. Ansonsten kommt man nur mit Sondergenehmigung hinein. Die erhalten auch Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte und Müllabfuhr. Die ersten Poller sollen ab Herbst in der Zone 3 "Domfreihof" entstehen. Das soll im Frühjahr 2022 fertig werden. Insgesamt werden die Baumaßnahmen laut Stadt bis 2024 dauern und rund sechs Millionen Euro kosten. Ein Großteil könne durch Förderungen finanziert werden.

Sicherheitskonzept in Trier wird vom Land gefördert

Trier ist so schnell, weil in der Stadtverwaltung schon vor der Amokfahrt am 1. Dezember 2020 ein Pollerkonzept existierte. Es sei unter Beteiligung der Bürger schon so weit vorangeschritten gewesen, dass das Sicherheitskonzept darauf aufbauen konnte, so ein Sprecher.

Das Programm wird vom Land gefördert. Innenminister Roger Lewentz (SPD) wird dazu am Montag in Trier einen Förderbescheid übergeben.