Poller für mehr Sicherheit in Trier

In Trier haben die Bauarbeiten für neue Hochsicherheits-Poller begonnen. Sie werden errichtet, um die Innenstadt nach der Amokfahrt vom vergangenen Dezember sicherer zu machen.

Die ersten Poller vor dem Trierer Dom sollen noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Insgesamt sollen bis 2024 an 40 Orten in der Stadt Poller, massiv verankerte Bänke oder Sitzsteine entstehen. Innenminister Lewentz sagte, Trier sei mit seinem Sicherheitskonzept beispielgebend für Rheinland-Pfalz.