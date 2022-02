An der Hochschule der Polizei in Büchenbeuren haben Studierende und Lehrkräfte am Montagabend der beiden bei Kusel getöteten Polizisten gedacht. Die erschossene 24-Jährige hatte selbst noch an der Hochschule studiert.

Auf dem Campus gibt es ein Mahnmal für alle im Dienst gestorbenen Beamten. Nach Angaben der Hochschule kamen seit 1945 insgesamt 15 Polizisten und eine Polizistin bei tödlichen Angriffen ums Leben. Tatverdächtige festgenommen Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten im Kreis Kusel in der Nacht zum Montag hat die Polizei im Saarland noch am Montag zwei Tatverdächtige festgenommen. Ulmet Beamte sterben bei Verkehrskontrolle Liveticker zu tödlichen Schüssen auf Polizisten bei Kusel: Gedenkfeier - "Trauer, Wut, Erschrecken" Bei einer routinemäßigen Streifenfahrt sind in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Kusel getötet worden. Die aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker: mehr... Polizistinnen und Polizisten aus Region Trier im Einsatz Zuvor hatten sich auch Polizistinnen und Polizisten aus der Region Trier an den Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern beteiligt. Eine schreckliche Tat, die uns sehr betroffen macht. Wir unterstützen die @Polizei_KL in der Fahndung. Hinweise an jede #Polizei|dienststelle oder 📞0631/3692620. Hier geht´s zur Pressemitteilung: https://t.co/rTBR4DFi1i https://t.co/kecjWoTplz Tödliche Schüsse bei Verkehrskontrolle Die Beamten hatten während einer Streifenfahrt eine Verkehrskontrolle durchgeführt als es zu den tödlichen Schüssen kam. Nach Angaben eines Sprechers konnten die beiden Polizisten noch selbst einen Funkspruch absetzen, dass auf sie geschossen würde. Zudem haben sie ihre Kollegen offenbar vorher informiert, dass sie totes Wild in dem Fahrzeug gefunden hätten. Als die Verstärkung eintraf, seien der 24-jährigen Polizeianwärterin und dem 29-jährigen Kollegen nicht mehr zu helfen gewesen.