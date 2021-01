per Mail teilen

Ordnungsämter und Polizei wollen zu Silvester und Neujahr in der Region Trier kontrollieren, ob sich die Menschen an die geltenden Coronabestimmungen halten. Das teilten die Behörden auf SWR Anfrage mit.

Vor allem auf öffentlichen Plätzen in Städten wie Trier, Wittlich und Bitburg will die Polizei Präsenz zeigen. Laut der geltenden Coronaverordnung ist es verboten, auf öffentlichen Plätzen und Straßen Feuerwerk und Böller zu zünden oder Alkohol zu trinken. Auch größere Gruppen sind in der Öffentlichkeit untersagt.

Erlaubt sind höchstens fünf Personen aus maximal zwei Haushalten. Die rheinland-pfälzische Landesregierung fordert die Bürger dringend dazu auf, auch im privaten Raum auf Feuerwerk und größere Feiern zu verzichten.