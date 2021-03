per Mail teilen

Falsche Polizisten haben am Wochenende an der deutsch-luxemburgischen Grenze Verwarnungsgeld von Autofahrern kassiert.

Zwei Männer in Zivilkleidung und Polizeiwesten hätten von deutschen Autofahren beim Grenzübertritt 20 Euro verlangt. Wie die Bundespolizei in Trier mitteilte, haben sich die Vorfälle an den Übergängen Roth und Wallendorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ereignet.

Nachdem dies einer Autofahrerin verdächtig vorgekommen sei und sie nach der Dienststelle der vermeintlichen Beamten gefragt habe, seien die Männer mit einem zivilen Auto davongefahren.

Bundespolizei sucht Zeugen

Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall machen können oder selbst betroffen waren, sollen sich bei der Bundespolizei Trier melden. Telefon: 0651 - 43678-0