per Mail teilen

Ein Beitrag in den sozialen Medien zu einem möglichen Autokorso als Protestaktion gegen die Ausgangssperre im Kreis Birkenfeld hat in Idar-Oberstein zu einem größeren Polizeieinsatz geführt.

Nach Polizeiangaben hatten sich am Sonntagabend mehrere Autofahrer auf einem Parkplatz in der Nähe einer Tankstelle und eines Schnellrestaurants in Idar-Oberstein versammelt.

Wie ein Polizeisprecher auf SWR-Anfrage erklärte, habe es vor Ort jedoch weder eine gemeinsame Äußerung bezüglich einer Protestaktion noch einen erkennbaren Sprecher gegeben. Insgesamt kontrollierten die Beamten bis 20:45 Uhr neun Fahrzeuge und 22 Personen.

Bezug auf "Querdenken"-Protest in Stuttgart

Im Hinblick auf die ab 21 Uhr geltende Ausgangssperre wurden daher gegen die kontrollierten Personen Platzverweise ausgesprochen. Dem seien die Autofahrer nachgekommen und in verschiedene Richtungen davongefahren.

Von den möglichen Plänen zu einem Autokorso aus Protest gegen die Ausgangsbeschränkungen im Kreis Birkenfeld hatte die Polizei nach eigenen Angaben durch einen Beitrag in den sozialen Medien erfahren. Darin sei Bezug auf einen Corona-Protest in Stuttgart genommen worden, bei dem am Mittwochabend ein Autokorso von Anhängern der sogenannten "Querdenken"-Bewegung durch die Stadt gerollt war.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Der Landkreis Birkenfeld hat aktuell landesweit einen der höchsten Inzidenzwerte. Die seit Sonntag geltende nächtliche Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr soll das ändern. Die Ausgangssperre soll nach Angaben der Verwaltung bis zum 14. Februar gelten.