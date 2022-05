Polizei zieht betrunkenen Busfahrer aus dem Verkehr

Der Polizei hat am Donnerstag in Bullay an der Mosel einen betrunkenen Fahrer eines Linienbusses aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizei hatte sich ein Zeuge gemeldet und mitgeteilt, dass der Bus unsicher fahren würde. Die Polizei konnte den Fahrer am Bahnhof in Bullay antreffen und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von knapp 1,6 Promille ergeben. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.