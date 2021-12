Die Polizei sucht Zeugen eines Falls von Unfallflucht im Stadtzentrum von Trier. Am frühen Montagabend kurz nach 17 Uhr 30 beschädigte ein weißer Kastenwagen in der Straße „In der Olk“ zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Laut Polizei entstand an den Autos erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des weißen Kastenwagens fuhr in hohem Tempo weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.