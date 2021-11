per Mail teilen

Die Polizei in Wittlich hat am Samstag nach einer Verfolgungsjagd einen betrunkenen Rollerfahrer gestoppt. Nach Polizeiangaben sollte der Mann kontrolliert werden, weil er in der Dunkelheit ohne Licht unterwegs war. Er sei aber vor der Polizei geflüchtet - erst mit dem Roller, dann zu Fuß, durch mehrere Gärten. Nach einer Fahndung konnte der Mann später festgenommen werden. Der Roller sei sichergestellt worden.