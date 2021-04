Die Polizei Wittlich hat in einem Wald ein Drogendepot entdeckt und einen Mann vorläufig festgenommen. Zuvor habe ein Zeuge einen Hinweis auf mutmaßliche Drogengeschäfte in einem Wittlicher Stadtteil gegeben. Die Polizei fand mit Hilfe eines Rauschgiftspürhund das Drogenversteck in einem kleineren Waldstück und ermittelte einen 19-järhigen Verdächtigen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Trier wurde dessen Wohnung durchsucht. Der Mann sei überprüft worden und sei wieder frei. Gegen ihn und weitere Verdächtige werde ermittelt.