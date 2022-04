Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

per Mail teilen

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche in der Region Trier. Laut Polizei haben mehrere Personen in den vergangenen Tagen Post von einer vermeintlichen Rechtsanwaltskanzlei erhalten. Darin werden die Empfänger angemahnt, ausstehende Gebühren, die im Rahmen eines angeblich abgeschlossenen Abonnements angefallen sind, zu zahlen. Meist gehe es um Beträge im dreistelligen Bereich. Außerdem werden derzeit Briefe verschickt, in denen die Empfänger aufgefordert werden, Geld für einen angeblichen Vertrag mit einer Euro Lotto Zentrale zu überweisen.