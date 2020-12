Die Polizei Trier warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Behördenmitarbeiter oder Mitarbeiter von Impfzentren ausgeben. Nach Angaben der Polizei wurden in Trier in den vergangenen Tagen mehrere Bürger angerufen und gefragt ob sie zuhause geimpft werden möchten. Die Betrüger versuchen auf diesem Weg unter anderem Geld von den Anrufern zu ergaunern – möglicherweise durch eine Vorauszahlung einer vermeintlichen Impfung. Nach Angaben der Polizei gab es dieses Jahr schon mehrfach Fälle, bei denen Kriminelle die Corona-Pandemie ausnutzen, um unter dem Vorwand des Corona-Virus Geldzahlungen zu erhalten. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor am Telefon auf Geldforderungen einzugehen, Fremde in die Wohnung zulassen oder sensible Daten preiszugeben. Bei verdächtigen Situationen sollte sofort die Polizei informiert werden.