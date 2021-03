Die Polizei Trier warnt erneut vor Betrügern, die am Telefon versuchen Geld zu erbeuten oder an persönliche Daten zu kommen. So hätten in den vergangenen Tagen vermehrt ältere Menschen Anrufe einer angeblichen Bundesfinanzverwaltung erhalten. Eine freundliche Stimme auf einer Bandansage habe dabei über die bevorstehende Auszahlung von Corona-Beihilfen informiert. Die Angerufenen seien gebeten worden Ja zu sagen oder eine Ziffer auf dem Telefon zu drücken. Ziel der Betrüger sei es potentielle Opfer anschließend in ein Gespräch zu verwickeln, sie dazu zu bringen ihre Kontodaten preiszugeben oder eine angebliche Verwaltungsgebühr auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Die Polizei warnt eindrücklich davor, am Telefon persönliche Daten preiszugeben. Wer solche betrügerischen Anrufe erhält soll auflegen und die Polizei informieren.