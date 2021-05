Die Kriminalpolizei ermittelt in einem Fall wegen möglichen Betrugs durch Teppichreiniger. Ein 82jähriger Mann hatte mehrere tausend Euro gezahlt.

In Werbebroschüren und Zeitungsannoncen werde damit geworben, hochwertige Teppiche preiswert zu reinigen und zu reparieren. Solche Angebote stellten sich dann häufig als unseriös heraus, so ein Sprecher im Polizeipräsidium Trier. Am Ende zahlten gutgläubige Kunden oft eine vierstellige Summe. Außerdem verkauften die Betrüger minderwertige Teppiche zu horrenden Preisen. Nach Erkenntnissen der Ermittler sind aktuell wieder solche Betrüger in der Region Trier unterwegs.