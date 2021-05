Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen bandenmäßig Enkeltrickbetrügereien in ganz Deutschland begangen zu haben. Bei elf Taten sollen sie mindestens 160.000 Euro erbeutet haben. Die Männer sollen unter anderem im November 2020 versucht haben einer Seniorin aus dem Hunsrück Geld und Schmuck abzunehmen. Nachbarn hätten das aber verhindert. Wenig später hätten die Männer Opfer aus Kusel und Reichenbach um 40.000 Euro betrogen. Monatelange Ermittlungen in mehreren Bundesländern hätten auf die Spur der Männer geführt, die in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz leben. Sie seien Ende April festgenommen worden. In den Wohnungen der beiden stellte die Polizei Beweismittel sicher. Beide Männer sitzen in Untersuchungshaft.