Was man beim Spielen alles findet. In Gerolstein haben Kinder einen Fuchs gefunden, der in ein Rohr gefallen ist und die Polizei gerufen.

In drei Metern Tiefe hat der noch sehr junge Fuchs gelegen, erzählt ein Polizist aus Gerolstein. Kinder hätten den Fuchs beim Spielen nahe der Löwenburg gefunden. Er war in ein Rohr gefallen. Wofür dieses Rohr in der Erde steckte, sei nicht bekannt. "Schlau wie ein Fuchs" - in diesem Fall leider nicht. #Feuerwehr & #Polizei #Gerolstein retten einen jungen Fuchs aus seiner hoffnungslosen Lage. Unser DANK geht an die Nachwuchskräfte der Jugendfeuerwehr, die den Vorfall gemeldet haben. #BürgerPolizei #immerda #teamwork https://t.co/3XTNNxv7CM Polizei Trier, Twitter, 6.5.2021, 18:34 Uhr Fuchs mit Seilschlinge gerettet Die angerückte Feuerwehr habe den Fuchs aus dem Rohr gezogen. Dazu hätten sie ihm eine Seilschlinge um den Bauch gebunden. Der Fuchs sei dabei sehr ruhig geblieben, so die Polizei. In drei Metern Tiefe lag der Fuchs, der schließlich dann von Polizei und Feuerwehr in Gerolstein gerettet wurde. Polizei Gerolstein Fuchs konnte zurück in die Natur Ein Jäger habe sich den Fuchs angesehen und für gesund erklärt, sagt die Polizei. Er sei nicht entkräftet gewesen. Er könne problemlos in die Natur zurück. Wie lange er in dem Rohr war, sei unbekannt. Rohr ist nun abgedeckt Das drei Meter tiefe Rohr wurde laut Polizei nun vom Bauamt mit einem Gitter abgedeckt. Damit soll verhindert werden, dass Kinder oder weitere Tiere in das Loch fallen könnten.