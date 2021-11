per Mail teilen

Bei Verkehrskontrollen in Trier hat die Polizei am Montag insgesamt vier Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilte, durfte ein Fahrer wegen Trunkenheit am Steuer nicht weiterfahren, drei weitere Fahrer mussten wegen Drogeneinfluss ihr Auto stehen lassen. Die Polizei hat Anzeige gegen die Fahrer erstattet.