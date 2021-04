Die Polizei Trier kündigt weitere Kontrollen der sogenannten Poser- und Tunerszene an. Dabei geht es um Autofahrer, die ihre Fahrzeuge technisch verändern, um sie schneller oder lauter zu machen.

Bei einer Überprüfung am Wochenende stellten Beamte im Stadtgebiet von Trier teils nicht erlaubte Umbauten an hoch motorisierten Autos fest. Die Halter hatten ihre Autos optisch und technisch getunt. Manche der Fahrer seien auch sogenannte Poser, die durch riskante Fahrmanöver auffallen. Schon im vergangenen September hatte die Polizei in Trier ein illegales Autorennen am Trierer Moselufer gestoppt. Die bisherigen Kontrollen seien erfolgreich - die Polizei erhalte aus der Bevölkerung Rückmeldungen, dass beispielsweise unnötige Angeber-Fahrten und Lärm weniger geworden seien.