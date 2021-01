per Mail teilen

Die Polizei Trier, warnt vor betrügerischen E-Mails, mit denen Internet-Kriminelle versuchen, Kontodaten und Passwörter von Computernutzern zu stehlen. Dazu leiten die Betrüger die Email-Empfänger über einen Link unter anderem auf professionell gestaltete Internetseiten von Banken, Warenhäusern. Dort sollen die Angeschriebenen Zugangsdaten eingeben, die dann abgefangen werden. Die Betrüger wollen damit an das Geld ihrer Opfer kommen. Zwei solcher Fälle wurden in den letzten Tagen der Polizei Schweich gemeldet. Die Polizei bittet verdächtige E-Mails zu melden und rät, nicht auf einen in einer E-Mail geschickten Link zu klicken.