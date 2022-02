Polizei arbeitet mit Taxizentale zusammen gegen Schock-Anrufer und Enkeltrick-Betrug

per Mail teilen

ie Polizei Trier arbeitet ab jetzt mit einer Taxizentrale und Verkehrsbetrieb zusammen, um Enkeltrick-Betrug oder Betrug nach Schockanrufen zu verhindern. Im Taxi werden dazu Informationstafeln angebracht, um Fahrgäste über die verschiedenen Betrugsmaschen zu informieren. Zudem würden auch die Taxifahrer und Taxifahrerinnen über das Vorgehen der Täter aufgeklärt. So könnten sie im Gespräch mit den Fahrgästen, Anzeichen für einen Betrugsversuch erkennen und diesen verhindern. Hintergrund sei, dass die Betrüger ihre Opfer am Telefon unter Druck setzten und dazu aufforderten, schnell Geld abzuheben. Laut Polizei nutzten gerade ältere Menschen dann meist ein Taxi, um zur Bank zu kommen. Anfang Februar hatte ein Taxifahrer in Trier einen Betrug verhindert. Als er sich mit seinem Fahrgast, einer Seniorin unterhielt, sei ihm klargeworden, dass sie unterwegs war, um Geld für Betrüger abzuheben. Der Taxifahrer fuhr daraufhin statt zur Bank zur Polizei.