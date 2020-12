per Mail teilen

Die Bundespolizei Trier sucht nach einem Angriff auf einen Lokführer am Südbahnhof in Trier Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 22-jährige Lokführer einer Regionalbahn Dienstagabend am Haltepunkt Trier-Süd von einem Unbekannten mit der Faust gegen den Kopf geschlagen und dabei leicht verletzt. Zuvor war der Mann aufgefordert worden auszusteigen, weil er kein Zugticket vorweisen konnte und sich weigerte eine Maske zu tragen. Nach der Tat flüchtete der Mann. Der Angreifer soll um die 40 Jahre alt sein, mit grauem Haar und Bart. Er trug eine braune oder grüne Bomberjacke. Die Polizei bittet nun Zugreisende, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden.