Polizei sucht Steinewerfer

Die Polizei sucht nach mutmaßlichen Steinewerfern, die gestern am frühen Abend einen Stein von einer Fußgängerbrücke an der Pellinger Straße in Trier-Feyen geworfen haben sollen. Laut Polizei wurde die Windschutzscheibe eines Autos beschädigt. Der Autofahrer habe mehrere Kinder beobachtet, die sich auf der Brücke befanden und in Richtung Trier- Feyen wegliefen. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Trier melden.