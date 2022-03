Polizei stellt mutmaßliche Reifenstecher nach Zeugenhinweis

In Trier-Süd hat die Polizei am Samstagmorgen drei Tatverdächtige gestellt, die Reifen an zwei Autos zerstochen und eine Bushaltestelle beschädigt haben sollen. Den Angaben zufolge wurden die drei Männer dabei teilweise von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei rief. Aufgrund der Beschreibung konnte eine Streife die Verdächtigen fassen. Sie habe bei ihnen mehrere Messer und ein Portemonnaie gefunden, das vermutlich aus einer früheren Straftat stamme. Die Polizei ermittelt, ob die drei Verdächtigen auch für andere Straftaten in Trier verantwortlich sein könnten. Sie bittet um Zeugenhinweise.