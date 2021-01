Die Polizei hat im Fall einer getöteten Frau aus dem Trierer Obdachlosenmilieu ein anonymes Hinweistelefon eingerichtet. Nach Angaben der Polizei können Zeugen dort vertraulich Hinweise geben. Außerdem verteilt die Polizei einen Flyer mit Fragen in der Obdachlosenszene. Bislang hat die Polizei mehr als 100 Spuren und Hinweise in dem Fall, die jetzt weiter ermittelt werden. Die Leiche der Frau war am vergangenen Donnerstag vor einem Obdachlosenheim in Trier-West gefunden worden.