Die Polizei Trier hat in diesem Jahr schon viele deutlich überladene Holztransporter in Eifel und Hunsrück festgestellt. Viele bringen 50 Tonnen und mehr auf die Waage.

Egal ob Fichte, Douglasie oder Eiche. Die Polizei Trier erlebt bei ihren Kontrollen immer wieder Überraschungen. Schon im ersten Quartal dieses Jahres traf sie bei Überprüfungen auf Holztransporter, die deutlich zu schwer unterwegs waren. Statt der erlaubten 40 Tonnen Gesamtgewicht wogen sie teils mehr als 50 Tonnen. Marco Reis von der Schwerlastkontrollgruppe der Polizei Trier sagt, das sei sehr gefährlich.

Überladung drückt auf Bremsen und Reifen

Die Holztransporter würden durch die Abtransporte von Holz über Waldwege und unebene Strecken sehr belastet, sagt Reis. Wenn ein Holztransport auf der Straße auf einen Stau zu fahre, sei es wichtig, dass der Bremsweg möglichst kurz sei. Und der werde durch Überladung immer länger. Wenn dann so ein Holztransporter beispielsweise auf ein Familienauto auffahre, könne das tödlich enden.

Polizei kennt die Strecken der Holztransporter

In der Eifel und im Hunsrück seien die Holztransporter meist auf dem Weg von der Abholung der Stämme im Wald zu den Sägewerken. So habe die Polizei besonders im Bereich der A60 und der B51 in der Eifel sowie auf der B327 im Hunsrück überladene Transporter gestoppt. Sie mussten die Holzstämme abladen oder auf andere Lkw umladen. Sowohl gegen die Fahrer als auch gegen die Unternehmen wurden Verfahren eingeleitet.

Erlöse der Holztransporte gering

Marco Reis geht davon aus, dass die Holztransport-Unternehmen derzeit wenig verdienen. Unter der Hand hätte ihm ein Fahrer schon signalisiert, dass man nur mit Überladung als Unternehmen Geld verdiene. Daher hofft Reis, dass die Preise für die Transportunternehmen steigen.

Fahrer meist kooperativ

An einem Vormittag im Mai wird ein Laster mit langen Douglasienstämmen aus dem Verkehr gewunken. Er soll in der Nähe von Olzheim in der Eifel kontrolliert werden. Auf einem Parkplatz warten die Beamten der Schwerlastkontrollgruppe mit Maßbändern und Waagen. Der Fahrer fährt geduldig auf zwei Platten - eine mobile Waage der Polizei. Achse für Achse wird vermessen.

Technik und Ladung sowie Lenkzeiten prüfen

Immer wieder muss er langsam vorfahren, damit die Räder auf der Waage zum Stehen kommen. Die Beamten rechnen dann die Ergebnisse zusammen. Dieses Mal hat der Fahrer alle Vorschriften eingehalten. Reis sagt, das Unternehmen sei erst kürzlich durch eine Überladung aufgefallen, habe aber offensichtlich dazu gelernt. Der Fahrer erklärt, er habe auch noch einen Satz Reifen erneuert, nachdem die Polizei ihn auf Risse hingewiesen hatte.

In der Regel laufen die Kontrollen reibungslos, erzählt Reis. Obwohl sie für die Fahrer zusätzlich Standzeiten bedeuteten. Zeit sei Geld in der Transportbranche. Neulich allerdings habe ein Fahrer die Nerven verloren und die Beamten beleidigt. Meistens würden die erwischten Fahrer der Holztransporter bei den Kontrollen jedoch gut mit der Polizei zusammenarbeiten und sich auch einsichtig zeigen.