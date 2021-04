per Mail teilen

Mehr als 600 Beschäftigte des Trierer Polizeipräsidiums sind bislang gegen das Coronavirus geimpft worden. Das teilte das Innenministerium auf SWR-Anfrage mit.

Dabei handelt es sich in erster Linie um Polizeibeamte, weil sie besonders viele Kontakte mit anderen Menschen haben. Mitarbeiter, die älter als 60 sind, werden mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft. Alle Beschäftigten unter 60 erhalten den Impfstoff von Moderna, so das Ministerium. Damit halte man sich an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Laut Innenministerium sind bislang 36 Beschäftigte des Trierer Polizeipräsidiums positiv auf Covid19 getestet. Im Präsidium arbeiten insgesamt 1.400 Mitarbeiter.