Die Polizei Trier beteiligt sich heute am bundesweiten sogenannten „Twitter-Marathon“ am Tag des Polizei-Notrufs 110. Die Polizei will so ihre Arbeit zeigen. Polizisten berichten den ganzen Tag über ihren Alltag und aktuelle Einsätze. Alle Einträge werden auf dem Twitter-Kanal der Polizei Trier im Internet veröffentlicht.