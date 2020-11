per Mail teilen

Im Zusammenhang mit einem tödlichen Verkehrsunfall auf einer Landstraße am Samstagabend in der Eifel sucht die Polizei Zeugen. Bei dem Unfall war ein 66-jähriger Fahrer eines E-Bikes ums Leben gekommen. Der Unfall passierte gegen 23 Uhr zwischen Wallersheim und Hersdorf. Die Polizei will wissen, ob es Zeugen gibt, die den Radfahrer gesehen haben und die etwas dazu sagen können, ob das Fahrrad beleuchtet war.